Gemeenten waarschuwen voor eikenprocessierups

DEN HAAG (ANP) - Verschillende gemeenten waarschuwen voor de eikenprocessierups. De rups, die honderdduizenden piepkleine brandharen op zijn rug heeft, kan bij mensen leiden tot jeuk, huiduitslag en irritaties aan de ogen en luchtwegen.

Door het warme en droge voorjaar zijn de rupsen al eind maart uit hun eitjes gekropen, meldde Nature Today toen. Het diertje komt sinds de jaren tachtig in Nederland voor. De waarschuwingen komen van gemeenten verspreid over het land.

De rupsen leven van de bladeren van eikenbomen, waar ze hun nesten hebben onder aan de stam van de boom. De grijze rupsen, die later in het seizoen oranje of rode stippen krijgen, verplaatsen zich in een lange rij, vandaar de verwijzing naar een processie in de naam.

De meeste gemeenten vragen hun inwoners om de nesten te melden, zodat die kunnen worden weggehaald. Dat gebeurt met een zuigsysteem. Zelf een nest weghalen is niet aan te bevelen, omdat de brandharen dan juist worden verspreid.