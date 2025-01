Veldkamp: Oekraïne-opmerking Wilders is 'inleidende beschieting'

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) is van plan Wilders te houden aan de afspraken die de coalitie heeft gemaakt over steun aan Oekraïne. Dat zei de minister in Café Kockelmann.

Wilders zei dinsdag dat mensen meer geld in de portemonnee moeten overhouden en dat steun aan Oekraïne desnoods "op een lager pitje" moet komen te staan. "Ik zie dit als inleidende beschietingen richting de discussie over de voorjaarsnota", reageerde Veldkamp.

De minister citeerde het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, waarin staat: "Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen de Russische agressie." Ook in het regeerprogramma staat dat Nederland Oekraïne "onverminderd" blijft steunen. "Ik voer het regeerprogramma uit", aldus de minister.