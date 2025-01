Wall Street eindigt handelsweek positief richting aantreden Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten, in aanloop naar de inauguratie van aankomend president Donald Trump op maandag. Beleggers maken zich op voor een reeks beleidsveranderingen onder de nieuwe regering. Sinds de herverkiezing van Trump in november zijn de Amerikaanse beurzen flink gestegen door het vooruitzicht van lagere belastingen en soepelere regels voor Amerikaanse bedrijven onder zijn regime.

Trump dreigt echter ook importheffingen in te voeren op buitenlandse producten, die zouden kunnen leiden tot een wereldwijde handelsoorlog. Daarnaast kunnen de heffingen leiden tot hogere prijzen, waardoor de inflatie in de Verenigde Staten weer wordt aangewakkerd. De Federal Reserve zou daardoor voorzichtiger kunnen worden met het verlagen van de rente.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 43.487,83 punten. De brede S&P 500-index klom 1 procent tot 5996,66 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 19.630,20 punten. Beleggers maken zich bovendien op voor een lang weekend, want maandag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten vanwege Martin Luther King Day in de VS.

Tesla

Beleggers reageerden daarnaast op de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over TikTok. Het hof besloot om een wet in stand te houden waarmee de populaire video-app verboden dreigt te worden in de Verenigde Staten. Socialemediaconcern Snap, eigenaar van Snapchat, ging in navolging van het nieuws over TikTok 3,2 procent omlaag. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, klom daarentegen iets (plus 0,2 procent).

Aandelen van grote techbedrijven gingen hard vooruit. Fabrikant van elektrische auto's Tesla klom ruim 3 procent, AI-chipbedrijf Nvidia steeg 3,1 procent en Google-moederbedrijf Alphabet ging 1,6 procent vooruit.

China

Bumble zakte 1,6 procent. De datingapp kondigde aan dat oprichtster Whitney Wolfe Herd terugkeert als topvrouw van het bedrijf. Ze vervangt de huidige topvrouw Lidiane Jones, die aftreedt om persoonlijke redenen.

Apple herstelde iets en steeg 0,8 procent. De iPhone-maker zakte een dag eerder 4 procent en kende daarmee de slechtste beursdag sinds augustus vorig jaar. De koersdaling volgde op berichten dat het techconcern zijn positie als grootste smartphoneverkoper in China is kwijtgeraakt. Apple is op die belangrijke markt vorig jaar ingehaald door zijn Chinese concurrenten Vivo en Huawei.