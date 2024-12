Rondtrekkende BMW-bendes slaan hun slag. Hun werkwijze, en drie praktische tips om auto-inbraken te voorkomen

Internationale bendes reizen snel van land naar land om op professionele wijze honderden auto-inbraken te plegen. En dat is ook in Nederland een hardnekkig probleem. Sinds kort zijn Apeldoornse BMW-rijders de pineut. Dit is hun werkwijze, en we geven drie praktische tips om auto-inbraak te voorkomen.

Het is een koude ochtend in Apeldoorn wanneer Melanie (30) vol ongeloof naar haar splinternieuwe BMW rent. “We gaan nergens heen. De auto is helemaal leeggestript”, is haar conclusie. Het stuur? Weg. Het navigatiepaneel? Ook verdwenen. En alsof het nog niet genoeg is, liggen er overal doorgeknipte draden. De schade loopt in de duizenden euro’s. “Gelukkig zijn we goed verzekerd”, vertelt ze tegen het AD. “Maar we zijn bang dat hij total loss wordt verklaard.”

BMW-plunderaars slaan vaker toe

Het verhaal van Melanie is verre van uniek. Binnen een week kreeg de politie in Apeldoorn maar liefst tien meldingen van geplunderde BMW’s. Naast Melanie konden ook Tuncay, Rob en Riad ineens fluiten naar hun stuur en navigatiesysteem.

En dit is geen lokaal probleem. In Zwolle kregen BMW-eigenaren in maart al ongenood bezoek van deze rondtrekkende bendes. In 2021 werd dezelfde stad al eens opgeschrikt door een soortgelijke bende. Toen werden zes BMW’s in Stadshagen in korte tijd compleet gestript.

De werkwijze is overal hetzelfde

Ook elders in Nederland blijft het raak. In Groningen, in de gemeente Westerkwartier, registreerde de politie binnen twee weken zestien meldingen van soortgelijke inbraken. Overal hetzelfde scenario: met specialistisch gereedschap wordt een gat in het portier gemaakt, en binnen enkele minuten is de buit binnen. Haarlem was onlangs ook slachtoffer. Daar sloegen dieven in slechts een maand tijd 27 keer toe. Altijd zijn BMW’s het doelwit.

Drie slimme tips om BMW-bendes voor te blijven

De daders lijken ongrijpbaar, maar dat betekent niet dat je als eigenaar machteloos bent. RDW-adviseur André Bouwman deelt drie praktische tips om auto-inbraak te voorkomen.

Investeer in een extra alarmsysteem

“De standaardfabriekssystemen van een auto worden het meest gekraakt”, legt Bouwman uit. “Een extra alarmsysteem buiten het fabriekssysteem is altijd aan te bevelen. En als je binnen kunt parkeren, doe dat dan.”

Overweeg een ‘slimme sleutel’

“Deze zendt geen signaal uit als die stil ligt”, zegt Bouwman. Als jouw merk geen slimme sleutel aanbiedt, kun je de gewone sleutel ook in een metalen bakje bewaren om signaaloverdracht te voorkomen.

Check je alarmsysteemcertificaat

“Je moet om de drie jaar het certificaat voor het alarmsysteem verlengen”, waarschuwt Bouwman. “Sommige verzekeraars keren anders geen schade uit. Kijk dus goed of dat nog geldig is.”

Bron: AD