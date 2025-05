Veldkamp: wil niet als enige van kabinet EU-onderzoek naar Israël

WARSCHAU (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) wil niet als enige in het kabinet dat de EU onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan afgesproken regels over mensenrechten en democratische principes. "Je mag ervan uitgaan dat ik dit niet alleen doe", zei hij bij de inloop van een informele bijeenkomst van EU-ministers in Warschau.

Geert Wilders, leider van de grootste coalitiepartij PVV, suggereerde op X dat de beslissing van Veldkamp niet een was die door het hele kabinet werd gesteund en dat niet alle ministers ervan op de hoogte waren. "Ik ga niet in op de precieze besluitvorming en wat precies in een kabinet hoe en wat wordt afgestemd", zei Veldkamp. "Waar het om gaat: de situatie in de Gazastrook is echt catastrofaal en wordt alleen maar erger."

Veldkamp wil met de vraag naar EU-onderzoek een "streep in het zand trekken". Hij heeft van andere EU-landen gehoord dat zijn verzoek wordt "bestudeerd, maar ook wel gesteund". EU-buitenlandchef Kaja Kallas wilde nog niet reageren of zij ingaat op de eis van Veldkamp.