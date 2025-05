Nieuw asielcentrum in Zutphen moet dertig jaar blijven

ZUTPHEN (ANP) - Het nieuwe centrum in Zutphen waar vreemdelingen de eerste weken van hun asielaanvraag doorlopen, moet er zeker dertig jaar blijven. Na de eerste aanmelding met naam in Ter Apel, komen asielzoekers met bussen naar het nog te bouwen 'dienstencentrum'. In Zutphen volgt verdere registratie van identiteit, nationaliteit, reissituatie en reden van asielaanvraag. Dat vertelden asielwethouder Rick Verschure en projectleider van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Anja van der Werf woensdag tijdens een persbijeenkomst.

De asielzoekers blijven maximaal zes weken op bedrijventerrein De Revelhorst, daarna moeten ze een plek hebben in een regulier azc voor de rest van het traject. Zowel het COA als de gemeente benadrukt dat hier streng op gehandhaafd gaat worden, net als op het maximumaantal asielzoekers van 250. "Tenzij er humanitaire gronden zijn iemand een dag of twee langer hier te houden, gaan we naar de rechter", aldus Verschure.