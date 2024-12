Veldkamp wil sluiting Russische basis in Syrië

BRUSSEL (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt het nog te vroeg om sancties tegen Syrië op te heffen. Het is daarnaast belangrijk om voorwaarden te stellen aan de eventuele verlichting van de sancties tegen het inmiddels verdreven regime van Bashar al-Assad. Een daarvan is sluiting van de Russische militaire basis in Syrië, zei Veldkamp voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. "We willen de Russen eruit."

Dit is wat Veldkamp betreft "een van de vele voorwaarden" die aan het nieuwe leiderschap van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) worden gesteld als er later over eventuele verlichting van de sancties wordt gepraat. HTS heeft het offensief geleid dat uitmondde in de val van Bashar al-Assad.

"We willen echt eerst kijken hoe de politieke transitie daar plaatsvindt en of die inclusief genoeg is", zei Veldkamp. Hij doelt op de rechten van minderheidsgroepen als christenen en Koerden. "Die voelen zich in de huidige situatie niet prettig."