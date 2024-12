Nieuwe advocaten Taghi vragen 16 maanden voorbereidingstijd

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwe advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi hebben het gerechtshof maandag om zestien maanden voorbereidingstijd gevraagd. Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen vorige maand de verdediging over. Zij willen voldoende tijd krijgen om zich in te lezen in de omvangrijke strafzaak die over meerdere moorden gaat. Het hof zal hier later over moeten beslissen.

Taghi is begin dit jaar door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De zaak is momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep. Maandag en dinsdag zijn er zittingen in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

De 46-jarige Taghi zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman de verdediging had neergelegd.