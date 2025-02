Veldkamp ziet kans op confisqueren Russische miljarden groeien

MÜNCHEN (ANP) - De kans groeit dat het Westen miljarden euro's aan bevroren Russische banktegoeden zal gebruiken voor Oekraïne, denkt buitenlandminister Caspar Veldkamp. Hij ziet "beweging bij de Amerikanen" en Amerikaanse druk zou de bedenkingen van Europese landen kunnen wegnemen.

Veel bondgenoten van Oekraïne, ook Nederland, dringen al langer aan op het aanspreken van de ongeveer 210 miljard euro bij Europese financiële instellingen waar na de Russische inval in Oekraïne beslag op is gelegd. Nu wordt alleen het rendement op die tegoeden aan Oekraïne besteed. Landen als Duitsland en Frankrijk vrezen voor de gevolgen als Europa de miljarden zelf verbeurd zou verklaren. Het eigendomsrecht is van oudsher heilig en gemorrel daaraan zou investeerders kopschuw kunnen maken.

De pleitbezorgers voor het confisqueren van de Russische miljarden nemen die bezwaren heus serieus, zei Veldkamp na de grote veiligheidsconferentie in München waar hij veel collega's sprak. Europa kan het ook niet in zijn eentje doen, maar moet dat binnen de zogeheten G7 overeenkomen met de VS, Canada en Japan. Het is bepalend "hoeveel druk de Amerikanen daar zetten", aldus Veldkamp.