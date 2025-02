Lavreysen overtuigend verder op keirin bij EK baanwielrennen

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Harrie Lavreysen heeft zich in zijn jacht op een nieuwe Europese titel geplaatst voor de halve finales van het onderdeel keirin. De 27-jarige Brabander was op de wielerpiste van Heusden-Zolder de snelste in zijn heat, nodig om de herkansingen te kunnen overslaan. Tijmen van Loon mocht nog wel hopen op een tweede kans, maar strandde.

Lavreysen was de afgelopen twee jaar Europees kampioen op de keirin, waarbij zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig rijden om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst. Op de EK baanwielrennen in België verzekerde hij zich al van de titel op de sprint en het zilver op de teamsprint.

Bij de vrouwen kwalificeerde Hetty van de Wouw zich als winnares van haar heat rechtstreeks voor de halve finales. Steffie van der Peet mocht ook verder nadat ze haar heat in de herkansingen had gewonnen.

Ook Lea Sophie Friedrich slaagde er pas via de herkansingen in zich te plaatsen voor een vervolg. De Duitse was de afgelopen drie jaar Europees kampioene op keirin. De halve finales beginnen om 14.30 uur.