Steekpartij met 5 gewonden bij de Dam in Amsterdam, dader aangehouden

Dicht bij de Dam in Amsterdam is donderdagmiddag aan de Sint Nicolaasstraat een steekincident geweest, meldt de politie. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, hoeveel is nog onbekend, aldus een woordvoerder. De Dam zelf is afgezet. Daar is een traumahelikopter geland.

De verdachte is inmiddels aangehouden. De reden van de steekpartij en de identiteit van de verdachte zijn nog niet bekend gemaakt. Burgemeester Halsema heeft een raadsvergadering onderbroken om leiding te kunnen geven aan het crisisteam.