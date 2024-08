Vele honderden mensen willen afscheid nemen van Jacques d'Ancona

GRONINGEN (ANP) - Honderden mensen hebben zich al aangemeld voor de afscheidsbijeenkomst voor Jacques d'Ancona. Dat heeft een woordvoerder van uitvaartverzorger Monuta donderdag gemeld. D'Ancona overleed afgelopen week. De herdenking vindt maandag plaats in Groningen en is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

"Er hebben zich al vele honderden mensen aangemeld om aanwezig te zijn bij de bijeenkomst", meldt de zegsman. Ook heeft eenzelfde aantal mensen al aangegeven langs de route van de rouwstoet te willen staan. "De reacties die we per mail krijgen, zijn oprecht en hartverwarmend. En het zijn niet alleen Groningers en Drenten. Mensen uit het hele land willen naar Groningen komen om Jacques een laatste eer te bewijzen."

Wie bij de bijeenkomst aanwezig wil zijn, moet zich wel aanmelden via het mailadres [email protected] . Dit kan tot maandag, meldt Monuta. De route van de rouwstoet wordt vrijdag bekendgemaakt in het Dagblad van het Noorden, de krant waarvoor de journalist tientallen jaren schreef.

D'Ancona overleed vrijdag op 86-jarige leeftijd. De journalist werd in Nederland bekend als juryvoorzitter van de Soundmixshow in de jaren tachtig. Begin jaren negentig was hij ook te zien als juryvoorzitter van Ron's Honeymoon Quiz. Daarnaast was d'Ancona een van de bekendste theaterrecensenten van Nederland.