Judoka Steenhuis verliest kwartfinale en moet naar herkansingen

PARIJS (ANP) - Judoka Guusje Steenhuis heeft zich op de Olympische Spelen in Parijs niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze lag in haar kwartfinale in de klasse tot 78 kilogram van de Israëlische al na een paar tellen op haar rug tegen de Israëlische Inbar Lanir, de nummer 3 van de wereld. Steenhuis gaat nu als verliezer door naar de herkansingen. De bronzen medaille is nu het maximaal haalbare. Ze treft dan de Japanse Rika Takayama.

In de achtste finales had de 31-jarige judoka afgerekend met de Poolse Beata Pacut-Kloczko, de nummer 17 van de wereld. Steenhuis had vanwege haar achtste plek op de wereldranglijst een bye in de eerste ronde

De 31-jarige Steenhuis deed drie jaar geleden ook mee op de Spelen van Tokio. Toen verloor ze in de herkansingen en miste daardoor de strijd om een bronzen plak. In haar carrière won de judoka uit Hoogvliet een keer zilver en twee keer brons op een WK. Ze is ook vijfvoudig Europees kampioene.