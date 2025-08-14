Vele tientallen Indië-herdenkingen, 80 jaar na einde WO II

DEN HAAG (ANP) - Op vele tientallen plekken in het land wordt de komende dagen stilgestaan bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië. Het aantal herdenkingen stijgt al enkele jaren en ook dit jaar zijn het er volgens de organisatie meer dan in 2024. Meer dan zeventig herdenkingen staan vermeld in een overzicht op de website van de nationale herdenking. Waarschijnlijk is het aantal plechtigheden in werkelijkheid nog hoger, omdat niet iedere organisatie haar herdenking aanmeldt.

Nederland was op 5 mei 1945 helemaal bevrijd, maar in voormalig Nederlands-Indië gebeurde dat pas enkele maanden later. Met de capitulatie van Japan kwam er op 15 augustus 1945 een einde aan de oorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden, vrijdag precies tachtig jaar geleden.

Verspreid over het land worden deze dagen grote en kleine herdenkingen georganiseerd. In onder meer Lochem wordt donderdag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Rotterdam doet dat vrijdag met toespraken en kransleggingen bij het Indiëmonument langs de Maas. Na afloop kunnen bezoekers nasi bungkus eten. Deze rijstpakketjes werden na de bevrijding uitgedeeld aan terugkerende krijgsgevangenen.

Nationale herdenking

In Amsterdam Nieuw-West organiseert het herdenkingscomité Osdorp voor het eerst een Indiëherdenking. In het stadsdeel woont een grote groep ouderen van Indische afkomst, die vanwege hun leeftijd niet meer naar Den Haag kunnen afreizen voor de nationale herdenking. Tijdens de bijeenkomst in de wijk Osdorp kunnen ze vrijdagavond onder meer live meekijken met die herdenking.

In Groningen is het de laatste keer dat de gemeente de herdenking organiseert. Vanaf volgend jaar neemt het nieuwe bestuur van de stichting '15 augustus herdenking' die taak over. De nieuwe voorzitter van dat bestuur sprak eerder deze week van een belangrijke dag voor de gemeenschap en voor iedereen die het voormalig Nederlands-Indië een warm hart toedraagt. "Het is onze 4 en 5 mei."

De nationale herdenking is vrijdagavond in Den Haag. Bij de ceremonie bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes zijn onder meer koning Willem-Alexander en demissionair premier Dick Schoof aanwezig. De koning houdt een toespraak en legt de eerste krans. Eens in de vijf jaar is hij erbij, maar het is de eerste keer dat de koning bij deze herdenking een toespraak houdt. Ook staatssecretaris Judith Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans.