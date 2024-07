Venezolaanse oppositieleider vertrouwt leger voor verkiezingen

CARACAS (ANP/AFP/RTR) - De oppositiekandidaat in de Venezolaanse presidentsverkiezingen van zondag, Edmundo González Urrutia, vertrouwt erop dat het leger ervoor zorgt dat de uitslag wordt gerespecteerd. De zittende president Nicolás Maduro regeert sinds 2013 met harde hand en wil een derde termijn. Volgens Venezolaanse opiniepeilers is hij in het economisch geruïneerde land van dertig miljoen inwoners erg impopulair en in een vrije stembusgang zou hij verslagen kunnen worden.

Maar Maduro heeft herhaaldelijk gezegd dat hij niet aan opstappen denkt. Hij heeft zelfs gewaarschuwd dat er "een bloedbad volgt indien hij niet herkozen wordt". Maduro vertrouwt op zijn regime dat al jaren autoritair regeert met steun van topmensen bij leger en politie. Ook kan hij als vanouds rekenen op de staatsmedia, de nationale kiesraad die de verkiezingen organiseert en zijn eigen radicaal-linkse aanhang. Het is volgens Maduro zondag "een keuze tussen vrede en oorlog". Hij heeft dreigend gewaarschuwd dat de strijdkrachten aan zijn kant staan.

González is een relatief onbekende kandidaat. Hij is een 74-jarige voormalige topdiplomaat. De populairste oppositieleider van het land, María Corina Machado, mag van het bewind van Maduro niet meedoen en González geldt als invaller voor haar.