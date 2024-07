Mensenrechtencollege: ING discrimineerde om buitenlandse namen

UTRECHT (ANP) - ING heeft twee klanten gediscrimineerd door hun betalingen te blokkeren en te controleren om niet-Nederlands klinkende namen, heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld. Beide klanten hadden hierover geklaagd bij ING, omdat de namen de enige reden zou zijn dat de bank de betalingen tegenhield en controleerde. ING was het daar niet mee eens.

Het gaat om twee verschillende zaken. De eerste is van een vrouw van wie haar man volgens het college een niet-Nederlands klinkende naam heeft. ING heeft sinds 2021 meerdere transacties geblokkeerd waarbij de naam van haar man in de beschrijving stond. Elke keer vroeg de bank haar om de volledige naam, het adres en de geboortedatum van haar man.

Het tweede oordeel gaat over een man van wie betalingen aan zijn broer met een Arabische naam door ING zijn tegengehouden. De bank vroeg hem diezelfde gegevens van zijn broer door te geven.

Het college vindt dat ING verkeerd te werk is gegaan. "ING had op zijn minst een duidelijke en begrijpelijke uitleg moeten geven voor de extra controles, en oog moeten hebben voor het mogelijk discriminerende effect dat van deze controles uitgaat." Volgens het college heeft de bank inmiddels excuses gemaakt en erkend dat de communicatie in het gehele traject rondom de transactiescreening zorgvuldiger moet.