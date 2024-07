Organisatie Spelen schroeft beveiliging op na veldbestorming

PARIJS (ANP/RTR) - De organisatie van de Olympische Spelen van Parijs schroeft het aantal beveiligers rond voetbalwedstrijden in speelstad Saint-Étienne op. Daarmee reageert beveiligingsdirecteur Bruno Le Ray op de veldbestorming tijdens Argentinië - Marokko (1-2) woensdag, waar de beveiligers niet direct een antwoord op hadden.

"We bagatelliseren de gebeurtenissen van gisteren niet", zei Le Ray. Daarom wil hij zorgen voor meer beveiligers, die beter getraind zijn. Ook moeten er meer dranghekken komen. Met name in Saint-Étienne is dat nodig, omdat het veld daar makkelijker te betreden is dan op andere plekken.

Deze Spelen zijn onder meer door een verhoogde terreurdreiging al zwaarder beveiligd. 17.000 agenten worden ingezet op zo'n veertig wedstrijdlocaties en zo'n honderd andere locaties, zoals het olympisch dorp.

Na de late 2-2 van Argentinië kwamen supporters van Marokko het veld op. Daarop werd het duel ongeveer twee uur lang onderbroken, terwijl er nog maar enkele minuten te spelen waren. Bij de hervatting werd de gelijkmaker afgekeurd om buitenspel, waardoor Marokko het chaotische openingsduel toch won.