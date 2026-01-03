Winterweer zorgt voor veel vertraging op het spoor

DEN HAAG (ANP) - Het spoornet ondervindt veel last van het winterse weer dat over Nederland trekt. Dat meldt de NS op de eigen website. Volgens de vervoerder veroorzaakt sneeuw op meerdere plekken storingen in het land.

Vooral het midden en zuiden van het land ondervinden veel problemen. Vanuit Utrecht richting Amsterdam en Rotterdam rijden door wisselstoringen minder treinen. Ook rondom Zutphen is dat het geval. Van en naar Den Bosch ligt het treinverkeer nagenoeg stil. Alleen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden een aantal treinen. Bij alle trajecten gaat het om een wisselstoring, de NS vermoedt dat de meeste storingen tussen 12.00 en 13.00 uur zijn opgelost.

Op het traject tussen Eindhoven en Sittard werd door de NS vrijdag al aangekondigd dat de dienstregeling is aangepast wegens winterweer. Die aangepaste regeling is nog tot 23.59 uur van kracht.