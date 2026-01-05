ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Venezuela stelt onderzoek in naar medeplichtigen aanval VS

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 17:14
anp050126184 1
CARACAS (ANP/RTR) - De Venezolaanse politie moet op zoek naar mensen die mogelijk diensten hebben verleend aan de Amerikanen om president Nicolás Maduro te overmeesteren en naar de VS te brengen. Dit staat in een document waarmee de noodtoestand in het land is uitgeroepen.
De succesvolle nachtelijke militaire operatie om Maduro op te pakken en zaterdag mee te nemen heeft velen in Venezuela en daarbuiten verrast. Tal van waarnemers vermoeden dat het succes van de speciale Amerikaanse eenheid die de actie uitvoerde, te danken is aan een langdurige voorbereiding waarbij Venezolanen betrokken zijn geweest.
De VS hebben al lang een hoge beloning uitgeloofd voor informatie die tot de aanhouding van Maduro zou leiden. Hij wordt in Washington als drugscrimineel gezien. Er wordt vermoed dat er mogelijk geld is betaald voor heimelijke medewerking met de Amerikaanse operatie in en rond Caracas.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

Loading