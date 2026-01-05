ECONOMIE
Arriva en Keolis passen dienstregeling deels aan door winterweer

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 17:15
anp050126185 1
UTRECHT (ANP) - De treinen van Arriva en Keolis rijden dinsdag op een aantal plekken een andere dienstregeling door het winterse weer, meldt ProRail. Verder volgen de vervoerders wel de reguliere dienstregeling. NS liet eerder al weten dinsdag de winterdienstregeling te rijden.
Op de noordelijke treinlijnen van Arriva wordt een uurdienstregeling gereden, behalve op de trajecten Groningen - Leeuwarden en Groningen - Winschoten. Daar rijdt twee keer per uur een trein. Tussen Arnhem en Doetinchem rijden geen spitsritten. De kwartierdienstregeling gaat daar naar een halfuurdienstregeling. Op het traject Maastricht - Heerlen wordt niet gereden. Ook de spitstrein tussen Venray en Nijmegen rijdt niet.
De treinen van Keolis op het traject Amersfoort - Ede-Wageningen rijden wel, alleen de zogenoemde korte ritten tussen Amersfoort en Barneveld-Zuid niet.
ProRail heeft extra sneeuw- en storingsploegen klaarstaan. Toch waarschuwt de spoorwegbeheerder voor hinder op het spoor. Reizigers krijgen het advies kort voor vertrek de reisplanner te checken.
