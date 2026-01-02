Venezuela wil met VS praten over oorlog tegen drugs en olie

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse president Nicolás Maduro is "klaar" om met de Verenigde Staten te praten over de strijd tegen drugs en over olie. Dat heeft hij gezegd in een interview met het televisiestation VTV, dat donderdag werd uitgezonden.

De Venezolaanse president wil niet bevestigen dat de VS een havenfaciliteit hebben aangevallen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump maandag bekendmaakte. "Dat is een onderwerp waarover we binnen enkele dagen kunnen praten", zei hij.

De Amerikanen hebben de afgelopen maanden hun militaire aanwezigheid in de regio versterkt en meer dan twintig dodelijke acties uitgevoerd tegen schepen die betrokken zouden zijn bij drugshandel.

De Verenigde Staten hebben een blokkade aangekondigd van alle gesanctioneerde olietankers die Venezolaanse wateren in- of uitvaren. Die maatregel heeft ertoe geleid dat de Venezolaanse olie-export vrijwel stilligt.

Maduro heeft de VS er eerder van beschuldigd regimeverandering na te streven om de controle over de enorme oliereserves van Venezuela te verkrijgen.