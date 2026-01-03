ECONOMIE
Schoof verzekert bestuurders Aruba, Curaçao en Bonaire van steun

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 03 januari 2026 om 12:31
bijgewerkt om zaterdag, 03 januari 2026 om 12:35
anp030126114 1
Demissionair minister-president Dick Schoof heeft de premiers Mike Eman (Aruba) en Gilmar Pisas (Curaçao) en gezaghebber John Soliano (Bonaire) laten weten "dat zij en de mensen op de eilanden op onze steun kunnen rekenen in deze onzekere tijd". Dat meldt de premier op X naar aanleiding van de Amerikaanse aanval op buurland Venezuela.
"Het kabinet volgt de ontwikkelingen in het Caribisch gebied en de situatie in Venezuela na de aanvallen van de VS op de voet", zegt Schoof. "De veiligheid in de regio is van groot belang voor Aruba, Curaçao en Bonaire."
