Verband uitgebrande auto en explosies Den Haag wordt onderzocht

DEN HAAG (ANP) - In het onderzoek naar de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag wordt gekeken naar een uitgebrande auto die vlak bij de verwoeste flat is aangetroffen. "Het verband wordt nader onderzocht", zei hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Margreet Fröberg tijdens een persconferentie.

Over de oorzaak van de explosies is volgens de hoofdofficier nog niets bekend, behalve dat er aanwijzingen zijn dat het gaat om een misdrijf. Wat die aanwijzingen zijn, wordt nog niet gedeeld. "Dat doen wij zodra dat kan", aldus Fröberg. Ook kon ze nog niet zeggen of de uitgebrande auto gestolen was.

Eerder maakte de politie bekend op zoek te zijn naar een auto die "met zeer hoge snelheid" wegreed na de explosies in het gebouw. "We willen de bestuurder van de auto die op hoge snelheid wegreed heel graag spreken. Alle informatie is meer dan welkom", zei politiechef Karin Krukkert daarover. De politie en het OM konden verder niet zeggen of de auto gestolen is, wie de bestuurder is, of hoe de auto eruit ziet. "Dat maakt deel uit van het onderzoek."