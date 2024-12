Trump wil automatisch burgerschap kinderen illegalen schrappen

NEW YORK (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump is nog steeds van plan het zogenoemde 'geboorterecht' in de Verenigde Staten te schrappen, zei hij zondag in het NBC-programma Meet the Press. Krachtens dat recht wordt eenieder die op Amerikaans grondgebied geboren wordt, automatisch Amerikaans staatsburger, ongeacht de afkomst of verblijfsstatus van de ouders. Trump wil het recht alleen afschaffen voor in de VS geboren kinderen van illegale immigranten.

Trump zei in het gesprek dat hij het geboorterecht al in zijn eerste ambtstermijn (2017-2021) had willen afschaffen voor kinderen van illegale immigranten. "Ik wilde het via een uitvoerend bevel ('executive order') doen, maar toen moesten we eerst covid oplossen", zei Trump. "Maar we moeten er een einde aan maken. Het is belachelijk." In het interview met NBC zei hij opnieuw het recht middels een uitvoerend bevel te willen afschaffen.

Mocht Trump als president een dergelijk bevel uitvaardigen, dan zal dit zeker juridisch worden aangevochten. In 2018, toen hij nog president was, beloofde Trump per decreet een einde te maken aan het automatische staatsburgerschap voor kinderen van illegale immigranten. Hij vaardigde het bevel nooit uit.

Het recht op automatisch staatsburgerschap werd in 1868 vastgelegd in het Veertiende Amendement van de Amerikaanse Grondwet. De interpretatie ervan is altijd geweest dat het geldt ongeacht de verblijfsstatus van de ouders. Een verandering van de grondwet moet in de VS door twee derde van beide huizen van het parlement worden goedgekeurd, waarna driekwart van de staten het moet ratificeren.