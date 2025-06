Schotse golfer Syme ziet droom uitkomen met zege op KLM Open

BADHOEVEDORP (ANP) - Connor Syme heeft met het winnen van het KLM Open in Badhoevedorp een van zijn grote doelen bereikt. Voor de 29-jarige Schot, die sinds 2017 prof is, was het de eerste toernooizege op de DP World Tour. "Het is altijd een droom van mij geweest om een winnaar op de Tour te zijn", vertelde hij tijdens de persconferentie op The International.

"Het voelt ongelooflijk om deze beker vast te houden en de namen van eerdere winnaars te lezen", zei Syme. "Er staan veel Schotten op, maar bijvoorbeeld ook Seve Ballesteros. Fantastisch."

Syme heeft als Schot in het verleden veel in slecht weer gespeeld, iets waar hij afgelopen week mogelijk voordeel uit haalde. "Ik moet zeggen dat ik er niet van hield, het is zwaar en moeilijk om in te spelen, maar nu houd ik ervan", lachte hij.

Het winnen van het KLM Open betekent niet dat hij meer van Nederland is gaan houden. "Ik ben supporter van voetbalclub Rangers. We hebben veel Nederlandse spelers gehad, dus ik hield altijd al van Nederland", aldus de Schot.