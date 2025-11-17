ECONOMIE
Verbouwing Binnenhof kost 2,7 miljard euro, zomer 2031 klaar

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 13:05
anp171125115 1
DEN HAAG (ANP) - De renovatie van het Binnenhof is nog duurder en duurt nog langer dan eerder gedacht. De megaverbouwing kost minstens 2,7 miljard euro en is in de zomer van 2031 klaar, is de nieuwste verwachting. Eerder ging het nog om een bedrag van 2 miljard euro.
De laatste officiële inschatting van een einddatum was "op zijn vroegst eind 2028", maar het jaartal 2030 stond ook al in documenten. Het oorspronkelijke budget was 475 miljoen euro.
Demissionair minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting, die verantwoordelijk is voor het project, kan meer vertraging of extra kosten niet uitsluiten. De nieuwe inschatting is "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid", aldus de BBB-minister. De meeste bouwcontracten zijn inmiddels gesloten.
Kosten voor het renoveren van de zogenoemde Grafelijke Zalen, waar de Ridderzaal bij hoort, komen er nog bij. Keijzer houdt nu rekening met ongeveer 225 miljoen euro voor die renovatie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
