DNB houdt vast aan 'code oranje' om economische onzekerheid

AMSTERDAM (ANP) - "Als ik bij het KNMI zou werken, zou het nog steeds code oranje zijn." Dat zegt president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) over de financiële stabiliteit in Nederland. "De kans op economische en financiële schokken is nog steeds hoog. Het is niet de vraag of, maar wanneer en waar die schokken zich voor gaan doen."

De zorgen om de financiële stabiliteit van onder meer overheden, banken en verzekeraars zijn wel iets afgenomen sinds het vorige DNB-rapport in mei. Toen lagen de risico's op een historisch hoog niveau, vooral door de economische onzekerheid die de net ontketende handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump met zich meebracht.

Door handelsakkoorden en een beter dan verwachte groei van de economie zijn de zorgen iets gedaald, maar nog steeds ligt de wereldwijde economische onzekerheid rond het niveau van de financiële crisis in 2008. Waar de risico's toen vooral voortkwamen uit zorgen over de waarde van aandelen, worden deze nu vooral gedreven door onvoorspelbaar economisch beleid van met name Trump. "Recente handelsspanningen tussen de VS en China en de VS en Canada benadrukken dit", staat in het rapport.

Aandelenbeurzen

Maar ook rond de waarde van aandelen zijn de zorgen de afgelopen maanden gestegen. Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen schoten volgens DNB sinds begin april met respectievelijk circa 5 en 20 procent omhoog tot nieuwe recordstanden. Vooral voor de Verenigde Staten leiden deze ongekend hoge standen, deels veroorzaakt door optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI), tot een grotere vrees voor een neergang. Verschillende Nederlandse beleggingspartijen zijn daar gevoelig voor.

Ook de aanval van Trump op bijvoorbeeld het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve brengt volgens DNB risico's met zich mee. "Wanneer de onafhankelijkheid van centrale banken in het geding komt, kan dit leiden tot hogere inflatie en meer prijsschommelingen op financiële markten", staat in het rapport. "Zorgen hierover kunnen onder meer via de markt voor Amerikaanse staatsobligaties direct effect hebben op het Nederlandse financiële systeem."