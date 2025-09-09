Verdachte (43) van maken deepnudes op voorwaarden vrij

OVERBETUWE (ANP) - De 43-jarige man uit de gemeente Overbetuwe die wordt verdacht van het maken en verspreiden van seksueel getinte deepfakes (ook wel bekend als deepnudes) is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechter-commissaris voorgesteld om zijn voorlopige hechtenis te schorsen, "zodat deze verdachte zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt, ook om recidive te voorkomen", zegt een OM-woordvoerster. De verdachte moet zich houden aan voorwaarden. "Als hij die overtreedt, kan hij daadwerkelijk in hechtenis genomen worden."

In de afgelopen jaren hebben zich 130 slachtoffers gemeld, meldde de politie vorige week. Ze werden regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen. De man verspreidde de gemanipuleerde beelden onder meer via WhatsAppgroepen. Ook stuurde hij volgens de politie ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel. Zijn gegevensdragers zijn in beslag genomen.

Maandagavond vertelde presentatrice Veronica van Hoogdalem in de talkshow Pauw & De Wit dat zij een van de slachtoffers is en aangifte heeft gedaan.