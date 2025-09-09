Aanklager bij ICC: misdaden Kony worden nog steeds gevoeld

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR) - De misdaden waar Joseph Kony van is beschuldigd, worden na twee decennia nog steeds gevoeld. Dat betoogde aanklager Mame Mandiaye Niang bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat zich buigt over de aanklachten tegen de nog voortvluchtige Oegandese rebellenleider.

De leider van het Verzetsleger van de Heer (LRA) wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, zoals moord, seksueel geweld en de inzet van kindsoldaten. Die zouden zijn gepleegd tussen de zomer van 2002 en eind 2005.

"De gevolgen van dit ongekende geweld zijn tot op de dag van vandaag voelbaar", zei de aanklager. "Overlevenden, getekend in lichaam en geest, worstelen nog steeds om te herstellen van de beproeving die ze hebben doorstaan."

Gruweldaden

Kony kan voor het internationale hof niet bij verstek worden berecht. De zittingen van deze week zijn bedoeld om te bekijken of er voldoende bewijs is. De advocaten die zijn ingeschakeld om Kony te vertegenwoordigen, noemen dat een verspilling van tijd en geld.

De rebellenleider claimde een land te willen op basis van Bijbelse geboden. Overlevenden van LRA-terreur spraken echter over gruweldaden, zoals gedwongen kannibalisme. Het rebellenleger zou bovendien verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van tienduizenden kinderen.

Teleurstelling

De procedure bij het ICC wordt ook in Oeganda gevolgd. Zo keken ongeveer tweehonderd mensen mee vanuit een school in Gulu. Een 34-jarige toeschouwer zei daar teleurgesteld te zijn dat Kony zelf niet voor de rechter staat.

"Wat we op dit moment zien, verschilt niet van het kijken naar een film die in een ander land is gemaakt", zei de man tegen AFP. "In de rechtszaal zit immers niemand die we kennen of die we in verband kunnen brengen met ons leed."