Verdachte aangehouden voor reeks brandstichtingen in Den Haag

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 19:09
DEN HAAG (ANP) - De politie heeft een man aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in Den Haag. De branden werden allemaal gesticht in hetzelfde gebied in het zuidwesten van de stad.
De eerste reeks gebeurde eind vorig jaar en zorgde volgens de politie voor veel onrust in de buurt. In de nacht van dinsdag 7 april kwamen er weer meldingen van branden binnen bij de politie op onder andere de Loosduinsekade, de Loosduinseweg, de Warmoezierstraat en de Bussumsestraat.
Op camerabeelden uit de Warmoezierstraat was een persoon te zien. In de buurt van de Bussumsestraat troffen agenten een man aan die voldeed aan het signalement van deze persoon. De man werd aangehouden en terwijl agenten hem fouilleerden, kwam er rook uit een ondergrondse container. In totaal vonden dinsdagnacht zeven branden plaats.
Uit onderzoek is gebleken dat de 25-jarige man uit Den Haag mogelijk ook betrokken was bij de brandstichtingen van eind 2025. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

