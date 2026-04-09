Verdachte aangehouden voor reeks brandstichtingen in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft een man aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in Den Haag. De branden werden allemaal gesticht in hetzelfde gebied in het zuidwesten van de stad.

De eerste reeks gebeurde eind vorig jaar en zorgde volgens de politie voor veel onrust in de buurt. In de nacht van dinsdag 7 april kwamen er weer meldingen van branden binnen bij de politie op onder andere de Loosduinsekade, de Loosduinseweg, de Warmoezierstraat en de Bussumsestraat.

Op camerabeelden uit de Warmoezierstraat was een persoon te zien. In de buurt van de Bussumsestraat troffen agenten een man aan die voldeed aan het signalement van deze persoon. De man werd aangehouden en terwijl agenten hem fouilleerden, kwam er rook uit een ondergrondse container. In totaal vonden dinsdagnacht zeven branden plaats.

Uit onderzoek is gebleken dat de 25-jarige man uit Den Haag mogelijk ook betrokken was bij de brandstichtingen van eind 2025. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.