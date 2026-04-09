Nike wil wedstrijdballen van de Champions League maken

NYON (ANP/BLOOMBERG) - Nike is in exclusieve onderhandelingen om de wedstrijdballen te maken die gebruikt worden in de mannenedities van de Champions League en andere Europese voetbaltoernooien voor clubs. Daarmee neemt het Amerikaanse sportkledingconcern mogelijk een contract over dat zijn Duitse rivaal Adidas al een kwart eeuw in handen heeft.

Dit staat in een verklaring van UC3, het samenwerkingsverband van de Europese voetbalbond UEFA en European Football Clubs die de marketing en zaken rond commerciële rechten voor Europese clubcompetities afhandelt. Er wordt gepraat over de jaren 2027 tot 2031. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Zolang de onderhandelingen lopen, worden er ook geen nadere mededelingen gedaan.

Nike probeert al langer om dergelijke lucratieve contracten in de wacht te slepen. Twee jaar geleden versloeg Nike concurrent Adidas al door hoofdsponsor te worden van de Duitse nationale voetbalteams, een stap die ook kritiek opleverde van onder andere hooggeplaatste bestuurders in Berlijn.