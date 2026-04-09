ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nike wil wedstrijdballen van de Champions League maken

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 19:08
anp090426169 1
NYON (ANP/BLOOMBERG) - Nike is in exclusieve onderhandelingen om de wedstrijdballen te maken die gebruikt worden in de mannenedities van de Champions League en andere Europese voetbaltoernooien voor clubs. Daarmee neemt het Amerikaanse sportkledingconcern mogelijk een contract over dat zijn Duitse rivaal Adidas al een kwart eeuw in handen heeft.
Dit staat in een verklaring van UC3, het samenwerkingsverband van de Europese voetbalbond UEFA en European Football Clubs die de marketing en zaken rond commerciële rechten voor Europese clubcompetities afhandelt. Er wordt gepraat over de jaren 2027 tot 2031. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Zolang de onderhandelingen lopen, worden er ook geen nadere mededelingen gedaan.
Nike probeert al langer om dergelijke lucratieve contracten in de wacht te slepen. Twee jaar geleden versloeg Nike concurrent Adidas al door hoofdsponsor te worden van de Duitse nationale voetbalteams, een stap die ook kritiek opleverde van onder andere hooggeplaatste bestuurders in Berlijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

ANP-408488484

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

IMG_3557

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

Loading