Verdachte Barendrechtse zedenzaak naar Pieter Baan Centrum

ROTTERDAM (ANP) - De verdachte van de Barendrechtse zedenzaak wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor een onderzoek naar zijn psyche. De officier van justitie maakte dit vrijdag bekend in de rechtbank in Rotterdam in het bijzijn van de 35-jarige man uit Barendrecht.

Bij de politie verklaarde de Barendrechter Mels van B. aanvankelijk over het misbruik van negentien slachtoffers, meisjes van 9 tot 12 jaar oud. Eind september maakte het OM bekend dat er nog zeker drie andere slachtoffers zijn en inmiddels zijn het er volgens het OM "rond de dertig".