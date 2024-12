Al-Jolani roept Syriërs op de 'revolutie' te vieren op straat

DAMASCUS (ANP/AFP) - De leider van de Syrische rebellen die vorige week de macht hebben overgenomen, Abu Mohammed al-Jolani, heeft alle Syriërs opgeroepen om vrijdag "de triomf van de revolutie" te vieren. Hij feliciteerde het Syrische volk in een video op Telegram en spoorde hen aan de straat op te gaan.

Al-Jolani is de oprichter en militaire leider van het streng islamitische Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Hij was eerder gelieerd aan Al Qaeda, maar brak later met die terroristische organisatie. Al-Jolani stelt zich nu gematigder op, maar westerse leiders zijn terughoudend met hun oordeel over hem en willen afwachten hoe de nieuwe machthebbers de komende tijd zullen omgaan met etnische en religieuze minderheden.

De rebellenleider gebruikte in de video weer zijn echte naam, Ahmed al-Sharaa. Dat deed hij ook al in andere officiële verklaringen deze week. Op die manier wil hij mogelijk afstand nemen van zijn jihadistische verleden.