Verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam vast, niet de schutter

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 16:15
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met een dodelijk schietincident donderdag in de Indrapoerastraat in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. De politie denkt echter niet dat deze verdachte de schutter is. Wat zijn rol wel was, moet nog worden vastgesteld. Een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel kwam om het leven, nadat hij in een portiek werd beschoten.
De vluchtauto die wegreed na de schietpartij is donderdagavond laat teruggevonden op de Schans in Rotterdam-West. De politie is nog steeds op zoek naar de ten minste twee inzittenden van een grijze Audi Q3. Vermoed wordt dat een van de inzittenden van dit voertuig de schutter is.
Getuigen zagen dat een aantal mensen voorafgaand aan de schietpartij een woordenwisseling had. De politie houdt er rekening mee dat het ging om een ruzie binnen het criminele circuit.
