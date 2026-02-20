ECONOMIE
Tourwinnares Ferrand-Prévot verlengt bij Visma-Lease a Bike

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:57
DEN BOSCH (ANP) - Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot (34) heeft haar contract bij de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike verlengd. De Française won vorig jaar de Tour de France Femmes in haar debuutjaar voor de ploeg. Ze tekende bij tot 2028.
"Voor het eerst voel ik me echt begrepen, als persoon en als renster", zegt Ferrand-Prévot in een persbericht over haar tijd bij Visma-Lease a Bike. "Ik zie mezelf nergens anders naartoe gaan." Ze wil zich de komende tijd verder ontwikkelen in het tijdrijden, en noemt de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles als langetermijndoel.
Op de vorige Zomerspelen werd Ferrand-Prévot olympisch kampioen op de mountainbike. Ze is ook meervoudig wereldkampioen op de mountainbike. Daarnaast werd ze wereldkampioen bij het veldrijden, het gravellen en op de weg. In 2025 werd ze benoemd tot beste wielrenster van de wereld.
