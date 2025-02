NIEUWEGEIN (ANP) - De 29-jarige man die vastzit voor de moord op het 11-jarige meisje Sohani in Nieuwegein blijft 90 dagen langer vastzitten, daartoe heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag besloten. De verdachte was al in beeld bij de politie en justitie en stond sinds 2022 onder toezicht van de reclassering.

Het meisje werd zaterdagmiddag 1 februari in de Anemoonstraat doodgestoken. De verdachte werd kort erna in de buurt van die straat aangehouden.