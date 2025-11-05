Verdachte dubbele moord Weiteveen wil nieuw onderzoek naar psyche

LEEUWARDEN (ANP) - Richard K., veroordeeld tot levenslang voor de dubbele moord in het Drentse Weiteveen, wil dat nader wordt onderzocht of hij lijdt aan frontotemporale dementie. Volgens K. en zijn advocaten zijn daar aanwijzingen voor. Eerder onderzoek wees uit dat er geen sprake van is.

De 52-jarige K. verscheen woensdag voor het gerechtshof in Leeuwarden op een zogenoemde regiezitting, waarop de verdediging van de verdachte onderzoekswensen kenbaar kan maken. K. tekende hoger beroep aan tegen het in april gewezen vonnis van de rechtbank in Assen.

Op 16 januari 2024 doodde K. het echtpaar Sam (38) en Ineke, met wie hij een slepend conflict had over een aan hen verkocht huis. K. legt zich niet neer bij de opgelegde straf. Hij ontkent dat er een vooropgezet plan is geweest om de slachtoffers te doden. Ook is hij het er niet mee eens dat hij levenslang heeft gekregen, terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen nieuw onderzoek. Het hof beslist er woensdagmiddag over.