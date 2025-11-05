ECONOMIE
Drenthe wil Agnes Mulder als opvolger van commissaris Klijnsma

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 13:31
ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe heeft voormalig CDA-Kamerlid Agnes Mulder voorgedragen als opvolger van Jetta Klijnsma, die over een paar weken stopt als commissaris van de Koning. De 52-jarige Mulder is nu nog directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Ze was eerder Statenlid in Drenthe en gemeenteraadslid in Assen.
Klijnsma (PvdA) is sinds 2017 commissaris van de Koning in Drenthe, maar neemt op 1 december afscheid. De geboren en getogen Drentse was eerder staatssecretaris en Tweede Kamerlid.
