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Verdachte fatale overval goudwisselkantoor Beverwijk: veel spijt

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 13:09
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HAARLEM (ANP) - De 20-jarige verdachte Jayden S. uit Beverwijk heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van de medewerker van het goudwiselkantoor aan de Breestraat in Beverwijk, die op 22 april werd doodgestoken tijdens een overval. "Ik heb er heel veel spijt van. Het had niet zo mogen lopen", zei S. maandag in de rechtbank in Haarlem, in het bijzijn van de nabestaanden van het 64-jarige slachtoffer.
S. wordt verdacht van een strafvermeerderende vorm van doodslag, om bijvoorbeeld de overval makkelijker te maken. Maar volgens zijn advocaat Gerald Roethof is daar geen sprake van. "Op de beelden zien we een paniekreactie. Mijn cliënt en het slachtoffer raakten beiden in paniek. Een steekbeweging bleek fataal", zei Roethof.
S. wordt de komende maanden onderzocht door een psycholoog en een psychiater en belooft daaraan mee te werken. Zijn advocaat meent dat S. berecht dient te worden volgens het jeugdstrafrecht. Hij was tijdens de overval 19 jaar.
De volgende inleidende zitting is op 26 oktober.
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