Verdachte femicide IJsselstein: geen plan, ik ging door het lint

UTRECHT (ANP) - De 30-jarige Issan A. uit Zeist, verdacht van de moord op zijn 25-jarige ex-partner en de poging daartoe op haar vriend (21), heeft donderdag voor de rechter verklaard dat hij door het lint is gegaan omdat de twee seks met elkaar hadden toen hij naar de woning ging om zijn twee kinderen te zien. De man verscheen voor het eerst tijdens een openbare zitting in de zaak.

A. stak zijn ex dood op 25 april rond half negen 's avonds in haar woning aan het Eurovisieplein in IJsselstein. De vrouw is meerdere malen in haar bovenlichaam gestoken. A. betwist dat hij ook de vriend van de vrouw heeft gestoken. "Ik heb die jongen niet geraakt. Misschien per ongeluk. Misschien heb ik hem met mijn blote handen geslagen."

De politie kon A., die de woning na de steekpartij ontvluchtte, diezelfde avond aanhouden. De kinderen van A. en het vrouwelijke slachtoffer waren op het moment van het geweld niet in de woning.

Letselonderzoek

Het Openbaar Ministerie verdenkt A. van moord (en als dat niet bewezen kan worden van doodslag) en een poging tot moord. Het onderzoek is nog in volle gang, zei de officier van justitie tijdens de zitting. Forensisch specialisten zijn nog bezig met het kraken van in beslag genomen gegevensdragers. Dat gaat nog geruime tijd duren, verwacht het OM. Ook naar het letsel van de vriend van de gedode vrouw wordt nog onderzoek gedaan.

In zijn verklaring in de rechtszaal betuigde A. spijt. "Ik ben gewoon daar geweest om mijn kinderen te zien, niet om haar iets aan te doen", zei hij. "De vrouw van wie ik hou had seks met een ander. Ik werd helemaal gek en toen begon ik te steken. Het is de grootste fout van mijn leven. De moeder van mijn kinderen, met wie ik zes, zeven jaar samen heb geleefd..."