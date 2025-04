Trump herhaalt dat importtarieven helpen bij verlagen belastingen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft nogmaals gezegd dat zijn importheffingen het makkelijker maken om de inkomstenbelasting in de Verenigde Staten te verlagen. Daarbij wil Trump zich vooral richten op belastingverlaging voor mensen die minder dan 200.000 dollar per jaar verdienen.

"Wanneer de tarieven ingaan, zal de inkomstenbelasting voor veel mensen aanzienlijk worden verlaagd, misschien zelfs volledig worden afgeschaft. De focus zal liggen op mensen die minder dan 200.000 dollar per jaar verdienen", zei hij zondag op zijn platform Truth Social.

"We gaan veel geld verdienen en we gaan de belastingen verlagen voor de mensen in dit land", verklaarde Trump ook, vanuit zijn golfclub in New Jersey terwijl hij onderweg was terug naar Washington. "Het zal even duren voordat we dat doen", voegde hij eraan toe.

Trump heeft eerder beweerd dat tariefinkomsten in de plaats kunnen komen van inkomstenbelasting. Economen betwijfelen echter hoe realistisch dat is.