Verdachte misbruikzaak oppaskinderen: walgelijke en laffe daad

DEN BOSCH (ANP) - In Den Bosch is het hoger beroep begonnen in de zaak over het seksueel misbruik van zeven oppaskinderen in de omgeving van Eindhoven. "Het is een walgelijke en laffe daad dat ik zoveel leed heb toegebracht. Ik heb ze pijn gedaan, angsten bezorgd en beschadigd. Er is geen enkel excuus voor wat ik heb gedaan", zei verdachte Nancy D. (57) bij aanvang. "Samen vormden we een giftige cocktail, waarbij slachtoffers zijn gevallen", zei verdachte Peter S. (62) op de eerste zittingsdag.

De rechtbank veroordeelde beide verdachten tot twaalf jaar cel en legde de man daarnaast tbs met dwangverpleging op. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs voor beiden geëist. Het OM ging net als beide verdachten in hoger beroep.

De uit Limburg afkomstige verdachten bekennen de beschuldigingen. D. misbruikte de meisjes op verschillende oppasadressen. Dit zou bijna dertig keer zijn gebeurd. S. keek op die momenten via een videoverbinding live mee en gaf haar opdrachten. Bovendien maakte zij video's voor hem als hij niet kon meekijken. Het zijn akelige opnames, zei het hof.