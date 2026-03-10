Oprichters coronavaccinmaker BioNTech beginnen nieuw bedrijf

FRANKFURT (ANP/DPA/RTR) - De oprichters van de Duitse producent van coronavaccins BioNTech gaan een nieuw biotechbedrijf beginnen en leggen daarom hun bestuursfuncties neer bij de biotechnoloog. Topman Ugur Sahin en medisch directeur Özlem Türeci gaan eind dit jaar het bedrijf verlaten wanneer hun contracten aflopen.

Zij richtten BioNTech in 2008 op, maar zeggen nu klaar te zijn om "opnieuw pioniers" te worden. Het bedrijf ontwikkelde het coronavaccin in samenwerking met de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Dat vaccin kreeg als eerste goedkeuring in westerse landen en BioNTech verdiende miljarden aan de verkoop. De biotechnoloog is vanwege de sterk gedaalde vraag naar coronavaccins nu bezig met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen kanker.

Het Duitse echtpaar van Turkse afkomst blijft wel aandeelhouder van het in Mainz gevestigde BioNTech, dat zegt op zoek te gaan naar opvolgers. Het tweetal heeft een hoge Duitse onderscheiding ontvangen voor hun werk.