Verdachte moord Charlie Kirk nog niet formeel aangeklaagd

SALT LAKE CITY (ANP/BLOOMBERG) - De autoriteiten in de Amerikaanse staat Utah hebben nog geen formele aanklacht ingediend tegen de man die verdacht wordt van de moord op activist Charlie Kirk. De 22-jarige is gearresteerd op verdenking van moord en wapenmisdrijven.

De aanklachten worden naar verwachting begin volgende week ingediend. In een interview met CNN verklaarde de openbaar aanklager van Utah, Derek Brown, vrijdag dat hij nog niet kon zeggen of het Openbaar Ministerie in een proces zal inzetten op de doodstraf. President Donald Trump zei eerder te hopen dat de dader van de moord op Kirk de doodstraf zou krijgen.

De verdachte is vastgezet, maar volgens bronnen van CNN heeft hij geen verklaringen meer afgelegd nadat hij een advocaat in de arm had genomen. Daarvoor zou hij wel hebben gesproken met rechercheurs, maar het is niet bekend wat hij hen heeft verteld. Er is nog weinig bekend over het motief van de man, die zich had geregistreerd om te mogen stemmen maar dat in de presidentiële verkiezingen van afgelopen november niet deed.