ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weduwe Charlie Kirk bedankt politie en president Trump

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 7:19
anp130925034 1
PHOENIX (ANP) - De weduwe van politiek activist Charlie Kirk heeft vrijdag president Donald Trump en vicepresident J.D. Vance bedankt voor hun steun en vriendschap. Ook bedankte ze de politiediensten "die onophoudelijk hebben gewerkt om de moordenaar van mijn man te arresteren, zodat hij veroordeeld kan worden."
Erika Kirk verklaarde in een gelivestreamde video dat "de kwaadwillenden die verantwoordelijk zijn voor de moord op mijn man geen idee hebben wat ze hebben gedaan", en zei daarbij: "Jullie hebben geen idee wat jullie hebben ontketend in het hele land."
Kirk zei ook het werk van haar man te zullen voortzetten en kondigde aan dat de tour die hij dit najaar langs universiteiten zou maken, door zal gaan. Ze riep scholieren en studenten op zich aan te melden bij een lokale afdeling van Turning Point USA, de organisatie van haar man die conservatieve waarden onder jongeren wil bevorderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

collage-28-67d3d045f1d91

“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.

Schermafbeelding 2025-09-12 111150

B&B Vol liefde: dit is er echt gebeurd tussen Eveline en Bart

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

40270138_m

Dit is waarom je altijd moe bent (volgens onderzoek van Harvard)

ANP-530837479

Joost Eerdmans (JA21) kan niet wachten om de Groningse gaskraan weer open te draaien

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

Loading