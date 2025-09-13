Weduwe Charlie Kirk bedankt politie en president Trump

PHOENIX (ANP) - De weduwe van politiek activist Charlie Kirk heeft vrijdag president Donald Trump en vicepresident J.D. Vance bedankt voor hun steun en vriendschap. Ook bedankte ze de politiediensten "die onophoudelijk hebben gewerkt om de moordenaar van mijn man te arresteren, zodat hij veroordeeld kan worden."

Erika Kirk verklaarde in een gelivestreamde video dat "de kwaadwillenden die verantwoordelijk zijn voor de moord op mijn man geen idee hebben wat ze hebben gedaan", en zei daarbij: "Jullie hebben geen idee wat jullie hebben ontketend in het hele land."

Kirk zei ook het werk van haar man te zullen voortzetten en kondigde aan dat de tour die hij dit najaar langs universiteiten zou maken, door zal gaan. Ze riep scholieren en studenten op zich aan te melden bij een lokale afdeling van Turning Point USA, de organisatie van haar man die conservatieve waarden onder jongeren wil bevorderen.