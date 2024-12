Verdachte moord topman Amerikaanse zorgverzekeraar geen klant

NEW YORK (ANP/RTR) - De verdachte van de moord op topman Brian Thompson van de Amerikaanse zorgverzekeraar UnitedHealth was geen klant, aldus een woordvoerder van de onderneming. Luigi Mangione kon op 9 december worden aangeklaagd, na een vijf dagen durende klopjacht.

Mangione kampte met chronische rugpijn die zijn dagelijks leven beïnvloedde, volgens vrienden en berichten op sociale media. Het is onduidelijk of zijn gezondheid een rol speelde bij de schietpartij.

In de sector werd geschokt gereageerd op de moord. Tegelijkertijd wezen Amerikaanse burgers op hun worstelingen met de zorgkosten en hoe ingewikkeld het systeem voor hen is. Overheidsfunctionarissen en leidinggevenden in de gezondheidszorg toonden begrip voor de frustraties, maar zijn de laatste dagen meer uitgesproken in hun verzet tegen de verheerlijking van de verdachte op sociale media als een soort held.

De politie heeft geconcludeerd dat Mangione de moord als een gerechtvaardigde actie ziet tegen wat hij beschouwt als corruptie in de gezondheidszorg, meldde de krant The New York Times.