Botkanker: hier zijn de 4 belangrijkste symptomen waar je op moet letten (en 4 andere weinig bekende symptomen )

Botkanker is een zeldzame vorm van kanker die de botten aantast. Net als bij andere vormen van kanker is het letterlijk van levensbelang op tijd te ontdekken dat je het hebt. Hier zijn de vier belangrijkste symptomen die vaak worden geassocieerd met botkanker:

Zwelling: Rondom het gebied van de tumor kan zwelling optreden. Dit kan zichtbaar zijn of voelbaar als een knobbel.

Botbreuken: Verzwakte botten door kanker kunnen gemakkelijker breken, zelfs bij lichte verwondingen.

Weinig Bekende Symptomen die Waarschuwen

Naast de meer bekende symptomen, zijn er ook minder voor de hand liggende tekenen die kunnen wijzen op botkanker:

Onverklaarbaar gewichtsverlies: Hoewel dit symptoom vaak wordt geassocieerd met verschillende soorten kanker, kan het ook een teken zijn van botkanker.

Vermoeidheid: Extreme vermoeidheid die niet verbetert met rust kan een indicatie zijn.

Koorts: Aanhoudende koorts zonder duidelijke oorzaak kan soms voorkomen.

Verhoogde calciumspiegels: Dit kan leiden tot symptomen zoals misselijkheid, braken of constipatie en is soms gerelateerd aan botkanker.

Waarom Vroege Herkenning Belangrijk is

Vroege herkenning van deze symptomen is cruciaal voor een effectieve behandeling. Botkanker kan snel vorderen en de prognose verbeteren door tijdige diagnose en behandeling. Het is daarom essentieel om bij aanhoudende symptomen medische hulp te zoeken.

Botkanker is zeldzaam

Elk jaar worden er wereldwijd en in Nederland relatief weinig nieuwe gevallen van botkanker vastgesteld, omdat het een zeldzame vorm van kanker is. In Nederland ligt het aantal nieuwe diagnoses van botkanker jaarlijks rond de 200. Botkanker maakt slechts 0,5% tot 1% uit van alle kankergevallen. De overlevingskansen variëren per type botkanker en de fase waarin het wordt ontdekt. Gemiddeld is 62% van de patiënten tien jaar na de diagnose nog in leven.