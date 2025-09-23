OM eist 20 miljoen euro boete tegen NAM om milieudelicten

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft 20 miljoen euro boete geëist van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de tijd waarin een geldige vergunning ontbrak voor het verwerken van afval afkomstig uit de aardgaswinning op de Noordzee. De NAM is volgens het OM onzorgvuldig omgegaan met afvalstromen. De officier van justitie hekelt dinsdag in de rechtbank van Zwolle de "niet transparante" werkwijze van de aardoliemaatschappij.

Vergunningen zijn afgegeven op basis van een "onjuiste juridische voorstelling van zaken", zei de officier tijdens de tweede zittingsdag in de zaak. "Dit beschadigde het vertrouwen van de burger en de politiek." Hij haalt een aantal keren een woordspeling op een spreekwoord aan: "Vertrouwen komt te voet en gaat per Ferrari." Hij vindt dat het handelen van de NAM ertoe leidde dat het vertrouwen snel is verloren.