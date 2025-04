Verdachte moord vrouw Hellevoetsluis voorlopig vast

ROTTERDAM (ANP) - De 31-jarige man die wordt verdacht van de moord op een 63-jarige vrouw uit Hellevoetsluis blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam vrijdag bepaald, meldt het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de vrouw werd woensdag gevonden in haar woning aan de Molenstraat. Later die dag hield de politie de verdachte aan op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag.

Volgens diverse media is het slachtoffer onthoofd en vond de politie het hoofd in de auto van de verdachte bij zijn aanhouding. Dat wil het OM op dit moment niet bevestigen. Het onderzoek is in volle gang, aldus het OM.

De verdachte is familie van het slachtoffer, zegt het OM. Justitie wil niet bevestigen dat om een zoon gaat.