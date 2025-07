Verdachte neersteken basisschooldocent blijft 90 dagen vastzitten

ROTTERDAM (ANP) - De man (44) uit Hendrik-Ido-Ambacht die vastzit voor de steekpartij in Alblasserdam waarbij een basisschooldocent zwaargewond raakte, blijft negentig dagen langer in de cel. Het Openbaar Ministerie meldt donderdag dat het voorarrest van de man door de raadkamer van de rechtbank Rotterdam is verlengd. De man wordt verdacht van twee keer poging tot doodslag.

De 53-jarige leerkracht werd woensdag 16 juli gestoken toen hij tijdens een eindmusical van de school een ruzie tussen drie mannen probeerde te sussen. Hij verliet vier dagen later het ziekenhuis.

Na de steekpartij werden drie verdachten aangehouden. Twee van hen kwamen maandag 21 juli vrij. De 35-jarige man uit Alblasserdam en de 39-jarige man uit het Groningse Drieborg blijven verdachte en moeten zich aan bepaalde voorwaarden houden.